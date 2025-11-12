陸委會籲朝野團結 沈伯洋赴德聽證會
大陸日前以涉嫌分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片起底沈伯洋。陸委會主委邱垂正12日表示，這是典型的跨國鎮壓，意圖威嚇與分化台灣，呼籲國人團結；大陸國台辦發言人陳斌華則稱，有關行動針對的是極少數的台獨頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。
邱垂正表示，台灣應朝野與全國團結一心，把挑戰化為守護台灣力量，讓台灣更有韌性。面對中共跨境鎮壓，不但要齊聲譴責，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，國人應該對被精準打擊的個案予以保護、維護權益。
邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，對台灣一點拘束力都沒有，請國人放心，就算在其他國家的國民也放心，因為他國特別是自由民主、尊重人權的國家都不會去引渡政治犯。但也呼籲國人，如非必要，別前往陸港澳，不要進行非必要的旅行。
他提到，央視播放沈伯洋的紀錄片，反而是台灣向國際溝通的很好題材，大陸在國際社會要抓政治犯，不僅對台灣展開跨境鎮壓，也可能對其他國家鎮壓，要使台灣情形讓國際社會都了解到。
陳斌華回應此事表示，台灣是中國的一部分，台獨是分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為，凡是以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，大陸都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。他強調，「有關行動針對的是涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的極少數台獨頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。」
沈伯洋昨晚透過自錄影片表示，他已前往德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，他說，大陸對他展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮捕，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身分進去，為自由、為民主來作證」。
