陸委會維持港澳橙色旅遊警示 他酸「現在去都是勇者」：拿人生自由去賭我不會幹

陸委會昨（2）日說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天則說，「要拿自己的人生自由去賭，這種事我不會幹」。

陸委會維持港澳橙色警示原因為何？

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

陸委會舉例，像是手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處(駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

中國言論審查紅線在哪？ 網：連轉機都避免

對此，葉耀元透過臉書說，其實自己覺得現在去港澳都是勇者行為。因為根本不知道中國言論審查的紅線在哪裡，也不會知道中國的大數據資料有沒有抓到越線，「所以要拿自己的人生自由去賭，這種事我不會幹」。

網友則紛紛表示贊同，「我也不會，連轉機都避免，甚至連中國相關的航空都不坐，在台灣罵慣了，萬一不小心被逮進去，誰都救不了」「中國的紅線是共產黨說了算，他說你有問題你就有問題」。

