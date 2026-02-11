陸委會聲援黎智英 國台辦嗆「亂港謀獨」必遭嚴懲

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港《壹傳媒》創辦人黎智英涉犯「港版國安法」，遭重判20年。陸委會痛批，本案再次印證，在中共所謂「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文；中國國台辦今日反嗆，正告民進黨當局立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會表示，我們堅持支持香港特區履行維護國家安全的限制責任，對反中亂港首惡份子黎智英串謀勾結外部勢力，危害國家安全等罪行做出公正判刑。

朱鳳蓮聲稱，黎智英是「反中亂港」團夥主腦，罪證如山、罪孽深重，民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子，公然為其張目，攻擊抹黑「一國兩制」，在此暴露其「亂港謀獨」、「撈取政治私利」的本性。

陸委會此前示警，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。

陸委會強調，黎智英遭重判，不僅剝奪人身自由、踐踏新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。

