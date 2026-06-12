陸委會與策進會前進彰化 關懷香港新住民投入健身產業推廣在地健康生活
【記者 鄭瑞芳／彰化 報導】為深化港澳新住民在地關懷，大陸委員會參事楚恆惠近日偕台港經濟文化合作策進會同仁參與內政部移民署「到府服務、宅配愛」聯合訪視活動，前往彰化市探訪香港新住民「阿言」(化名)，瞭解其在台設立運動工作室的創業歷程與生活情形。透過實地交流，見證港澳新住民結合專業與熱情，推廣運動與銀髮健康訓練，為地方注入溫暖能量。
香港新住民阿言運動相關學系畢業後，選擇留台投入健身產業，與友人共同創立運動工作室，提供私人教練、銀髮肌力訓練及團體課程等服務。阿言相信運動能帶來健康與正向力量，鑑於銀髮人口比例增加，她持續精進專業能力，希望幫助更多長者關注健康，提升生活品質，並建議銀髮族除了走路外，也能適當訓練肌力，避免滑倒受傷。隨著學員增加，他們於3年後擴大場館規模，提供更完善寬廣的運動空間。
楚恆惠表示，台灣是尊重多元文化、充滿人情味的社會，政府歡迎港澳朋友來台發展，也樂見港澳新住民運用自身專長投入各行各業，展現多元活力。陸委會與策進會將持續透過生活講座、交流活動及地方訪視等方式，關懷港澳朋友在台適應與發展情形，協助港澳新住民安心生活、在台深耕發展。（照片記者鄭瑞芳翻攝）
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