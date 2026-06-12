陸委會與策進會前進彰化 關懷香港新住民投入健身產業推廣在地健康生活

加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。

三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言