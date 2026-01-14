陸委會與策進會攜手淡江大學 合辦今年首場港澳居留定居座談

陸委會與台港經濟文化合作策進會今天(14日)和淡江大學共同舉辦今年首場「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，為關懷移居來台港澳人士，陸委會與策進會從2023年起在全台各地合辦數十場座談會，與近兩千位港澳人士面對面交流，協助解答所遇問題，陪伴港澳朋友在台安心生活、穩健發展，共同為台灣社會注入更多活力，今年將持續辦理，加強政策說明與諮詢服務。

座談會由盧長水主持，邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署、經濟部投資審議司等機關代表與會，共有近百位港澳人士、學生及大專院校僑輔人員參與，香港校友會總會榮譽會長麥業成也前往參加。

盧長水表示，自2019年5月至今，已有超過6萬名港澳人士來台居留，其中有1萬2千人已在台定居。政府近年持續檢討並優化相關制度，除了兼顧國家整體安全與社會穩定，也同步強化延攬與留用優秀人才，新修正的外國專業人才延攬及雇用法已於今年1月正式施行，港澳人士也準用部分規定。

他說，今年起凡是在我國取得副學士以上學位的港澳學生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，得免另行申請工作許可，無縫銜接職涯發展；另外，從6月30日起，港澳人士也可從事公私立高級中等以下學校的雙語教育相關藝能與活動領域，協助教學及教師研習與培訓，為台灣教育注入更多元的專業能量。盧長水強調，這不僅是人才政策的延伸，也展現政府對港澳朋友專業能力的重視與信任。

策進會表示，為強化座談會後續服務，策進會轄下的「台港服務交流辦公室」將提供專人專線諮詢輔導，協助與會港澳人士釐清居留定居規定、文件補正、生活適應等需求，如有任何問題可撥打諮詢專線(02)2700-3199。