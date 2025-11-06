陸委會舉淘寶「3大違規行為」，與拼多多將遭下架？梁文傑：無電商執照不符營業項目

由於先前台灣爆發非洲豬瘟疫情，來自大陸的跨境包裹被點名可能是破口，甚至有綠委表示，淘寶、拼多多未在台灣合法落地。閣揆卓榮泰更強調，若不配合納管，研擬考慮下架全站商品。陸委會副主委梁文傑6日進一步表示，淘寶、拼多多未被允許在台從事有牌的電商商業活動，最近淘寶從事了很多不在允許範圍內的事，此部分會受到處理。

梁文傑舉例，淘寶有3項違規行為，包括刊登折價廣告、舉辦「單身節活動」，以及在台北捷運下廣告。

民進黨立委林楚茵（中）、沈伯洋（右）等人先前召開「違法淘寶禍害台灣，三次撤資死灰復燃」記者會。（資料照，顏麟宇攝）

陸委會6日舉行例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，淘寶、拼多多都沒有被允許在台落地，唯一一個有落地的是蝦皮購物，不過蝦皮是以新加坡商身分，而非陸資。基本上台灣不會去阻擋淘寶、拼多多的網域，民眾可以上他們的網站去購物，但是有牌的電商可以做的商業活動，淘寶、拼多多不能在台灣從事。

梁文傑指出，淘寶網是用「香港商淘寶台灣分公司」的身分在台灣註冊，但是他的經營許可只有「電子資訊供應」、「服務業和廣告傳單分送業」，但淘寶最近做了很多不在允許範圍的事，例如淘寶網的折價廣告，或是辦「單身節」的活動，或是在台北捷運買廣告。

陸委會副主委梁文傑在例行記者會中回應淘寶、拼多多在台經營問題。（資料照，顏麟宇攝）

梁文傑指出，至於拼多多則是連淘寶有的2項許可都沒有。

梁文傑強調，並沒有說一定要去禁止，或封掉淘寶與拼多多的網域，要處理的是他們在台灣沒有真正合法的電商執照，卻從事電商活動的營業項目，這部分經濟部有相關規定。



