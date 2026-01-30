陸委會要國共論壇「不得做1事」！他揭疑點

▲智庫副董事長李鴻源則表示，這次論壇以民生為主，成員大多是學者。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨28日宣布，將前往中國北京出席由國、共兩黨智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，陸委會要求不得簽署政治協議以及涉及政府公權力事項。對此，國民黨智庫副董事長李鴻源質疑，這番話是在埋伏筆，準備「做文章」，「我們不是執政黨，能跟人家簽什麼東西？」。

對於陸委會提出的要求，李鴻源今（30）日接受廣播節目《千秋萬事》訪問表示，這次一定全部透明，談的是對經濟、國際、民生有意義的問題，要與對岸交流、討論觀光、醫療、防災、水利、AI與能源議題，其他政治問題不會碰，呼籲執政黨不要再製造兩岸仇恨。

李鴻源質疑，陸委會這番話是是預埋了伏筆，準備等他們談完後，從中「做文章」，「我們不是執政黨，我們能跟人家簽什麼東西？」，這次隨團成員多數都是專家學者，幾乎沒有政治人物，而且大部分都不是國民黨員，只是與中國大陸民間行業之間交流。

李鴻源指出，過去2年台灣傳統產業因地緣政治、美國關稅等問題經營得很辛苦，加上兩岸關係急轉直下，讓業界感到危險，擔心台灣經濟會徹底垮掉，如果連美國都要與中國談，台灣難道不需要與對岸談？過去一個月歐洲多個國家的總理都到北京去訪問，現在又傳出，美國總統川普可能與中國國家主席習近平見面，如果兩人握手言合，台灣又該怎麼辦？

李鴻源認為，台灣最上位、關鍵的問題是兩岸關係，過去台灣從對岸賺了3000多億美金，這幾年雖然減少，每年還是賺2000多億，大陸是台灣重要的貿易夥伴，如果兩岸關係都沒弄清楚，台灣無法做定位。

