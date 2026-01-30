陸委會要求不得簽政治協議 李鴻源反嗆：在野黨是能簽什麼？

國民黨與中國共產黨智庫下週將在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，陸委會要求不得簽署政治協議以及涉及政府公權力事項。即將隨團前往的國民黨智庫副董事長李鴻源30日接受廣播節目《千秋萬事》訪問時反問，「我們不是執政黨，能跟人家簽什麼東西？」他質疑陸委會這番話是「預埋伏筆」，準備等論壇結束後從中「做文章」。

國民黨智庫副董事長李鴻源。（資料照／中天新聞）

國民黨28日拍板定案，將由副主席蕭旭岑於2日偕同國家政策研究基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。針對外界質疑國民黨前往北京「領旨」，李鴻源表示，媒體推測都是子虛烏有，這次隨團成員多數都是專家學者，幾乎沒有政治人物，而且大部分都不是國民黨員，只是與中國大陸民間行業之間交流。

李鴻源強調，這次論壇一定全部透明，談的是對經濟、國際、民生有意義的問題，要與對岸交流、討論觀光、醫療、防災、水利、AI與能源議題，其他政治問題不會碰。他呼籲執政黨不要再製造兩岸仇恨，過去國民黨執政時期兩岸沒有敵意，但10年來在國民黨沒有執政的情況下，兩岸氛圍已經改變，「如果學術界也不能與對岸交流，到底我們在心虛什麼？怕統戰？想太多了！」

國民黨副主席蕭旭岑與李鴻源一起召開記者會。（資料照／中天新聞）

李鴻源指出，過去2年台灣傳統產業因地緣政治、美國關稅等問題經營得很辛苦，此外，賴政府關掉核電廠的錯誤能源政策引發許多問題，且兩岸關係急轉直下，讓業界感到危險，擔心台灣經濟會徹底垮掉。他表示，目前不要說跟大陸對話，台灣內部都無法好好對話，去年一年都在搞大罷免，現階段朝野都需要好好坐下來談。

李鴻源認為，台灣最上位、關鍵的問題是兩岸關係，兩岸關係都沒弄清楚，怎麼對台灣做定位？過去台灣從對岸賺了3000多億美金，這幾年雖然減少，每年還是賺2000多億，大陸是台灣重要的貿易夥伴。他也肯定國民黨主席鄭麗文上台後，黨內的政策已經轉變，要好好處理兩岸議題。

李鴻源進一步指出，如果連美國都要與中國談，台灣難道不需要與對岸談？過去一個月歐洲多個國家的總理都到北京去訪問，現在又傳出，美國總統川普（Donald John Trump）可能與中國國家主席習近平見面，如果兩人握手言合，台灣又該怎麼辦？

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

李鴻源還透露，20多年來他長期與對岸的學術界、公安部門有合作經驗，「人家做的東西在某些地方都遠超台灣」，透過專業交流，台灣可以省掉很多不必要的功夫，營造雙贏。他並主張「兩岸共同治理『一條河川』」，對岸在治理大川大河很有經驗，台灣的強項則是在山區河川治理，兩岸可以共同解決淹水問題。此外，針對主持人提及他的弟弟監察院副院長李鴻鈞將代理監察院長，李鴻源只說，「監察院是獨立的（機關）」。

