陸委會要求論壇不得簽政治協議 李鴻源揭疑點：預埋伏筆做文章？

國、共兩黨下周將在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，陸委會要求不得簽署政治協議以及涉及政府公權力事項，國民黨智庫副董事長李鴻源表示，「我們不是執政黨，能跟人家簽什麼東西？」他更質疑陸委會這番話埋伏筆，準備「做文章」。

國民黨28日拍板，由國民黨副主席蕭旭岑2日偕國家政策研究基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。

李鴻源今（30）日接受廣播節目《千秋萬事》訪問。對於陸委會提出的要求，他表示，「我們不是執政黨，我們能跟人家簽什麼東西？」這次一定全部透明，談的是對經濟、國際、民生有意義的問題，其他政治問題不會碰，呼籲執政黨不要再製造兩岸仇恨。他也質疑，陸委會這番話是預埋了伏筆，準備等他們談完後，從中「做文章」。

李鴻源指出，這次隨團成員多數都是專家學者，幾乎沒有政治人物，而且大部分都不是國民黨員，只是與中國大陸民間行業之間交流，這次論壇不談政治議題，要與對岸交流、討論觀光、醫療、防災、水利、AI與能源議題。

他說，過去2年台灣傳統產業因地緣政治、美國關稅等問題經營得很辛苦，此外，賴政府關掉核電廠的錯誤能源政策，引發許多問題，且兩岸關係急轉直下，讓業界感到危險，擔心台灣經濟會徹底垮掉。他表示，目前不要說跟大陸對話，台灣內部都無法好好對話，去年一年都在搞大罷免，現階段朝野都需要好好坐下來談。

李鴻源認為，台灣最上位、關鍵的問題是兩岸關係，兩岸關係都沒弄清楚，怎麼對台灣做定位？過去台灣從對岸賺了3000多億美金，這幾年雖然減少，每年還是賺2000多億，大陸是台灣重要的貿易夥伴。他也肯定國民黨主席鄭麗文上台後，黨內的政策已經轉變，要好好處理兩岸議題。

他指出，如果連美國都要與中國談，台灣難道不需要與對岸談？過去一個月歐洲多個國家的總理都到北京去訪問，現在又傳出，美國總統川普可能與中國國家主席習近平見面，如果兩人握手言合，台灣又該怎麼辦？

