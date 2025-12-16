陸委會訪法國國民議會 友台小組副主席Mazaury：支持台灣強化國防韌性

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委沈有忠近期訪法在國民議會會晤友台小組副主席Laurent Mazaury，就台海安全與亞洲區域穩定議題進行對話與交流。(圖/翻攝陸委會臉書)

陸委會副主委沈有忠近期訪法在國民議會會晤友台小組副主席Laurent Mazaury，就台海安全與亞洲區域穩定議題進行對話與交流。Mazaury表示，支持台灣在強化國防自主與韌性及增加國防預算作為，並認為台海和平穩定與歐洲及全球利益息息相關，願持續與台灣深化安全與戰略溝通合作。

沈有忠強調，台灣積極與法國及歐洲理念相近國家深化多層次合作，推進資訊安全與反制中共認知戰，並透過外交、智庫與媒體等多元管道，強化國際社會對台海和平穩定的重視與支持。

Mazaury特別關心及支持台灣在強化國防自主與韌性及增加國防預算作為，並認為台海和平穩定與歐洲及全球利益息息相關，願持續與台灣深化安全與戰略溝通合作。

另外，駐法國大使郝培芝近期在巴黎接待沈有忠所率訪團，就台灣安全與區域穩定議題與法國政府相關部門、法國智庫專家、當地僑界領袖及代表處同仁進行交流與對話。

郝培芝及沈有忠除向法國友人說明「民主台灣」面對中共跨境鎮壓與灰帶衝突威脅現況，並分享我國強化國防自主、多元韌性及國際戰略溝通的具體作為。

法國各界對台灣在維護自由民主及區域安全所做努力均表示肯定，認為台海和平穩定與歐洲及全球利益息息相關，願持續與台灣深化安全與戰略溝通合作。

