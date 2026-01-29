陸委會認了無人可放棄中國籍 柯不滿嗆一句

▲陸委會主委邱垂正坦言，迄今無人曾提出成功放棄中華人民共和國之國籍證明。民眾黨前主席柯文哲不滿，民進黨為什麼要逼死人民？（圖／嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 具有中國籍配偶身分的李貞秀下周將遞補民眾黨不分區立委，而依照《國籍法》規定，立委須在就職1年內提出放棄中國籍證明，否則立法院將予以解職。內政部強硬稱，沒有討論餘地，不過陸委會主委邱垂正也坦言，迄今無人曾提出成功放棄中華人民共和國之國籍證明。民眾黨前主席柯文哲不滿，民進黨為什麼要逼死人民？要求陸委會、內政部說清楚SOP。

柯文哲指出，目前針對中配從政的程序已困擾民眾黨相當一段時間，且涉及實務上如何辦理、何時需提出相關證明等關鍵問題。他表示，當前政府部門有人強調某些前提條件，例如必須放棄中國籍才能擔任立法委員，但在進一步詢問實際程序時，卻被回應沒有具體方法或流程，這讓人感到困惑。柯文哲強調，既然有法律規範，就應該有明確的步驟可以遵循。

柯文哲呼籲，政府可以制訂法律，但要告訴人民如何遵循，別讓中配到立法院後都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

