陸委會說重話了！狠酸李貞秀：不知她有無勇氣「不提供中國資料」

民眾黨新科不分區立委李貞秀的國籍爭議延燒，雖然她極力主張，自己已經申請放棄中國籍，但因中方遲遲不予同意，我國包括內政部、陸委會在內的行政單位仍認定，其就職資格可能不受《國籍法》認可。內政部長劉世芳、以及多個行政機關甚至嗆明，將不會接受她的質詢、索資。而陸委會副主委梁文傑今（5）天也向媒體表示，因為李確實仍擁有中國國籍，故無法確認，她若遭中方依法索要資料，是否真的有勇氣不提供。

關於李貞秀引發的法律爭議，外界眾說紛紜，支持她的論點就指出，我國《兩岸關係條例》僅規定，入籍台灣10年後就能參政，並未規定如何就職。但梁文傑強調，雖然該條例確實僅規範，取得參政權的條件，但參政之後如何就職？還是要依據《國籍法》，甚至就連參政過程，例如參選、收受政治獻金等，也要看《選罷法》和《政治獻金法》，而非從頭到尾只需參考《兩岸關係條例》。

而雖然《兩岸關係條例》確實擁有「特別法」地位，優於其他普通法；但梁文傑解釋，大學一年級的法學緒論就會教到，所謂的「特別法」，就是若和普通法針對同一事項給出規定，當然以特別法優先。但如果情況是「特別法沒規定、普通法有規定」，毫無疑問就要適用普通法，道理非常簡單；梁文傑馬上舉例，兩岸關係條例也不會規範中配，來台灣後必須遵守交通規則，但其他法律卻會給出規範。所以，若在路上闖紅燈，還是要依照我國交通法規處理。

梁文傑接著也強調，不讓李貞秀放棄中共國籍，這是國台辦親自表態的意見；因此，是他們執意不讓李貞秀擔任台灣立委、也是他們剝奪李貞秀在台灣當立委的權利。他進一步表示，其實這樣的狀況，不會只發生在中華人民共和國國籍，「就算你是美國籍，也可能出現申請了、卻還是無法放棄的狀況；例如欠稅、未盡義務等情況下，真的有可能放棄不了」。

「那對不起，根據我們的《國籍法》規定，就是只能有一種結果（欠缺就職立委資格）」，梁文傑直言說。

他另也說明，每個國家對這種「忠誠義務」的規定，其實都會因國情不同而有差異，如英國就允許國會議員擁雙重國籍；英國前首相強森（Boris Johnson），就是同時有美國與英國籍，但不僅能當國會議員、還可當外交部長。梁文傑指出，對英國人而言，他們不會在乎持有美國籍的事，但台灣不一樣；因為我國處境比較艱難，人民都會害怕，政治人物若有雙重國籍，「到時候台灣發生什麼事，你可以拍拍屁股走人，這就是台灣特別的國情」。

最後，梁文傑也提到，雖然李貞秀不斷主張，已申請放棄中國國籍，但無論如何，她未來一年都還是持有雙國籍的狀態；而也因為李還擁有中共國籍，所以必須承擔中共國的法律義務，無論是情報工作法、甚至國安法等。因此梁文傑質疑，若中方真的根據這些法律責任，要求李貞秀這樣的台灣政治人物，提供他們想要的資料，「她有沒有勇氣不提供？我們不知道」。

