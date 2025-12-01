陸委會諮委會議 學者：網路助長中共威權擴散

陸委會諮詢委員會議日前討論「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」。陸委會今天(1日)表示，學者在會議報告指出，中共嚴格管制網路社群平台，平台演算法帶有明確政治意圖，不僅肩負意識形態把關功能，成為文化、社會安全維穩工具，更刻意將經過篩選的政治敘事，包裝為娛樂性的外觀，藉此散播錯假訊息，扭曲國際社會觀點，跨境進行認知作戰、統戰宣傳，助長中共威權主義向全球擴散。

有諮詢委員認為，中共動員大量假帳號在政治、社會、生活等層面操弄輿論，透過演算法監測用戶對個別議題的情緒，進而鎖定、煽動特定群體，散布符合中共立場的敘事內容，網路社群平台因而成為中共爭取世界話語權與意識形態陣地的重要手段跟工具。

廣告 廣告

有諮詢委員建議，政府面對中共利用網路社群平台大量散播錯假訊息問題，應持續致力強化錯假訊息的即時澄清、事實查核機制，以及建立資訊安全教育體系，加強國人對於中共統戰的警覺心與數位媒體識讀知能，另透過定期監測中資平台內容向國人示警，或可參考其他民主國家因應做法與調查研究，強化國際合作，共同倡議反制中共數位統戰，提升台灣民主防衛能量。

陸委會依其業務需要，會遴聘學者或專家當顧問或諮詢委員，目前顧問有4人，會列席陸委會的委員會議，而諮詢委員現有25人，則會出席諮詢委員會議。