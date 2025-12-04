即時中心／黃于庭、陳治甬報導

我國與中國「小三通」行之多年，中國公安昨（3）日突然將10名涉詐服刑完畢的國人押解上小三通船班遣返回台，其中4名通緝犯當場發監執行；而媒體再踢爆，今（4）日下午本來還有3位台灣通緝犯要被依照相同方式遣返金門，不過遭金門端拒絕。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，另外3位目前還在查證。

針對中國通報機制問題以及「突襲遣返」是否會破壞台灣邊防？梁文傑表示「這沒有什麼邊防問題」，因為這些人到中國廈門碼頭，能否上船決定權在我方。

廣告 廣告

至於這幾年對岸因為種種政治障礙，梁文傑無奈指出，許多兩岸協議執行上，有時候不願意、有時刻意規避，陸委會將對這方面做出務實處理。他也強調，這些國人有返回台灣的權利，只要確定身分正確無誤，且司法單位也有義務讓他們到案，因此還是讓他們回來。

快新聞／陸委會證實了！中國將再遣返3通緝犯 梁文傑怒斥這1事：作法不滿意

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

媒體追問，昨日10個有事先通報，今日另外3個沒有通報嗎？梁文傑回應，這3個人也是到了廈門之後，對方才告知我方，陸委會還要進行查證，才能決定要不要讓他們登船。

至於這10+3是否有依「兩岸共打」協議向對岸要求遣返？梁文傑則表示，這次遣返確實和過去所講「兩岸共打」機制不太一樣，最近幾年台灣也有要遣返回去的，不過因為中國政治障礙，協議都沒辦法進行，也希望對方能遣返一些人回來。中國這次採取這樣的作法，「我們雖然不滿意，還是要務實處理這個問題」，就讓10人登船返回金門。

媒體再問「不滿意的點在哪裡？」梁文傑說道，這麼多年來通報機制都有固定管道，這次確實不是按照固定管道進行。

原文出處：快新聞／陸委會證實了！中國將再遣返3通緝犯 梁文傑怒「這作法」違慣例

更多民視新聞報導

黎智英「指甲脫落」子女盼英美援救 港府：提供人道健康的羈押環境

中國突襲「小三通」遣返10詐騙犯回台 陸委會：通知太慢

獨家／陳定南基金會執行長遭冒名詐騙 抗中民團受害名單曝

