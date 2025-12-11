即時中心／黃于庭報導

台北上海雙城論壇原定今（2025）年9月25日於上海登場，不過北市府卻突然喊卡，引發外界議論。近日有媒體透露，北市府已向陸委會申請，市長蔣萬安將於本（12）月27及28日赴上海出席雙城論壇，行程較以往縮短為「2天1夜」，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日證實，他們收到的申請確實就是這2天。

針對雙城論壇確切日期，梁文傑表示，陸委會收到的申請案確實就是這2天，至於時間怎麼會訂定為此，以及為何壓縮成2天，他則說道「我想台北市政府有市政上的考慮吧」，這跟北市議會期也許也有關係，這部分他們就沒有特別評論，希望雙城論壇聚焦於市政議題，如果申請行程臨時要改變的話，還是要事先告知。

快新聞／陸委會證實了！雙城論壇敲定「這2天」 梁文傑盼北市府遵守3事項

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

媒體追問，陸委會除了提醒北市府聚焦市政交流之外，有無其他提醒事項？梁文傑回應說，首要提醒事項為「聚焦市政交流」，另外則是行程變動要事先告知，最後當然是會列出兩岸條例相關規定，像是不可以未經中央政府同意下簽署協議，這點北市府也非常清楚，不用多作說明。

至於是否有受到政治氛圍影響？梁文傑表示，沒有人規定雙城論壇要開幾天，蔣萬安如果想要的話，「也可以像馬英九前總統去十幾天」，其實沒有人規定，因為市長工作每天都非常繁忙，還要考慮選民期待、市政壓力，應該不是考慮政治氛圍，「3天或2天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，沒有什麼特別評論」，還是提醒雙城論壇目的，在於台北、上海市政交流以此為主。

