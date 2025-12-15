陸委會譴責港府箝制言論自由 籲立即釋放黎智英

針對香港法院以國安法定罪壹傳媒創辦人黎智英，陸委會今天(15日)對此表示極度遺憾與痛心，並嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論與新聞自由，政治迫害民主人士。陸委會呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾的自由權利。

陸委會指出，黎智英在香港國安法實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押至今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英，如今他遭定罪，台灣與國際社會都感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由是國際公認的普世價值，這次判決如同向世人宣示香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞，且港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。