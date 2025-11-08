陸委會譴責鄭麗文「追思共諜」 批以陸配事件轉移焦點「極端不道德」
[Newtalk新聞]
國民黨主席鄭麗文今日出席追思五○年代叛國共諜吳石的活動，引發各界議論。陸委會晚間嚴正發聲，指出鄭麗文在國人對「追思共諜」事件普遍憤慨之際，竟將政府依法處理少數鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的陸配個案，拿來作為轉移社會焦點的「擋箭牌」，此舉既不道德，也違反社會正義，政府表達嚴正遺憾。
陸委會指出，政治人物不應一再將陸配當作政治操作的題材，把極端違法個案與多數在台安居樂業的陸配朋友混為一談，這不僅扭曲事實，更傷害彼此信任。該會強調，台灣社會的自由與法治早已獲得國際肯定，美國自由之家2025年自由度評比中，台灣高達94分，相較之下俄羅斯僅12分、中國大陸更只有9分。
陸委會嚴詞批評，作為國家主要政黨領袖，鄭麗文不應將「背叛國家、出賣同袍」的罪犯美化為歷史悲劇，或包裝成維護不同政治立場的自由行為。這不僅是對國家尊嚴的嚴重傷害，更是對因吳石事件而犧牲的中華民國軍民的羞辱。
針對陸配議題，陸委會重申，絕大多數陸配已認同台灣、在地生活並融入社會，僅有極少數個案涉及危害國安與社會安定，政府依法廢止其居留定居資格，是維護國家安全與法律尊嚴的必要手段，也獲得主流民意支持。
陸委會最後呼籲鄭麗文，若真關心陸配朋友，不應藉共諜爭議模糊焦點；更應正視當前仍有232名台灣民眾在中國失聯或遭中共拘押，他們的人權與自由，才是真正急迫且值得關注的議題。
更多Newtalk新聞報導
挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」
明參加統派活動追思共諜將官 鄭麗文：希望兩岸和解
其他人也在看
國民黨主席鄭麗文赴秋祭 陸委會：譴責追思共諜
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席統派團體秋祭；陸委會晚間表示，譴責追思叛國共諜，對於鄭麗文聲援支持解放軍入侵台灣的陸配感到遺憾。中央社 ・ 5 小時前
誤導？誤判？鄭麗文出席馬場町秋祭 陸委會痛批失格
【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（8）日表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思五O年代叛國共諜吳石活動，引台灣好報 ・ 5 小時前
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。民視 ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
《新‧北投‧驛》新展 探索百年車站記憶
記者黃朝琴／臺北報導 新北投車站《新‧北投‧驛》新展昨日登場，秋日暖陽中，這座百年木造老站規劃「尋味、玩味、韻味」3個展區迎接遊客，邀民眾登上藍皮車廂，與圓頭青年日報 ・ 4 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／重大突破！蕭美琴晚間抵布魯塞爾 應邀進歐洲議會發表演說
最新消息！副總統蕭美琴於今（7）日抵達布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並且將發表演說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣最大間諜案 中共少將提供「絕密情資」化解軍演危機
專題組／報導多數間諜案的動機源於金錢或美色，但一樁扭轉台海局勢的關鍵策反卻是例外。1992年，台灣軍情局「少康專案」成功策反中國少將劉連昆；由於他曾經歷「六四天安門事件」，深刻感受中國應朝民主化發展，因此同意為台灣軍情局工作，前後總計提供一百多份軍事情報。這樁牽動兩岸政治發展的諜報案，更被改編為小說《叛國者》。本週《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您揭開特務情報人員的神秘故事。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。民視 ・ 1 天前
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），中央社 ・ 1 天前
黃仁勳訪台沒逛夜市！想念3愛犬可愛畫面曝
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日抵達台南，閃電訪問台灣一天半，黃仁勳也坦言這次沒有時間去逛夜市，「我很想念我的狗狗們」，真的該回家了。黃仁勳愛狗也早已不是秘密，在輝...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 9 小時前
黃春明高齡出新書《山爺》 分享土地與人情故事
記者范瑜／臺北報導 曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，昨日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，並在會青年日報 ・ 4 小時前
台灣外交突破！蕭美琴訪歐IPAC演講 大陸：強烈憤慨、堅決反對
副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說，引發外界震撼。對此，中國大陸駐歐盟使團今一早發出聲明，表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則。中天新聞網 ・ 18 小時前
鄭麗文赴追思會「遭藍綠圍攻」！邱毅讚正確選擇：打開兩岸僵局的一大步
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，受到民進黨及部分藍營人士砲轟，前立委邱毅透過臉書發文，以前國民黨主席連戰為例，認為鄭麗文此舉不僅非常正確，更是打開兩岸僵局的一大步。邱毅透過臉書發文，談到鄭麗文參加馬場町紀念公園的秋祭，被民進黨群起而攻，甚至國民黨保守派也發聲批評一事。邱毅回憶，連戰2005年展開「中國破冰之旅......風傳媒 ・ 11 小時前
川普宣布「瘦瘦針」降價 突有藥商代表昏倒中斷全場
（記者周德瑄／綜合報導）美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk […]引新聞 ・ 13 小時前
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破
懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破EBC東森新聞 ・ 6 小時前
赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文則在致詞時表示，自己上任國民黨主席還不到1週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加，而這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。鏡報 ・ 11 小時前
鄭麗文追思前叛國共諜 陸委會：傷害國家尊嚴，自失立場！
...銳傳媒 ・ 15 小時前
眼紅？謝長廷獲旭日大綬章 中國外交部氣喊：日本反省！謹言慎行
我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日八年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，昨（6）日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？還要日本深刻反省歷史罪責，在台灣問題上謹言慎行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前