陸委會譴責鄭麗文「追思共諜」 批以陸配事件轉移焦點「極端不道德」

國民黨主席鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，並向吳石等受難者獻花。 圖：張良一/攝

國民黨主席鄭麗文今日出席追思五○年代叛國共諜吳石的活動，引發各界議論。陸委會晚間嚴正發聲，指出鄭麗文在國人對「追思共諜」事件普遍憤慨之際，竟將政府依法處理少數鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的陸配個案，拿來作為轉移社會焦點的「擋箭牌」，此舉既不道德，也違反社會正義，政府表達嚴正遺憾。

陸委會指出，政治人物不應一再將陸配當作政治操作的題材，把極端違法個案與多數在台安居樂業的陸配朋友混為一談，這不僅扭曲事實，更傷害彼此信任。該會強調，台灣社會的自由與法治早已獲得國際肯定，美國自由之家2025年自由度評比中，台灣高達94分，相較之下俄羅斯僅12分、中國大陸更只有9分。

陸委會嚴詞批評，作為國家主要政黨領袖，鄭麗文不應將「背叛國家、出賣同袍」的罪犯美化為歷史悲劇，或包裝成維護不同政治立場的自由行為。這不僅是對國家尊嚴的嚴重傷害，更是對因吳石事件而犧牲的中華民國軍民的羞辱。

針對陸配議題，陸委會重申，絕大多數陸配已認同台灣、在地生活並融入社會，僅有極少數個案涉及危害國安與社會安定，政府依法廢止其居留定居資格，是維護國家安全與法律尊嚴的必要手段，也獲得主流民意支持。

陸委會最後呼籲鄭麗文，若真關心陸配朋友，不應藉共諜爭議模糊焦點；更應正視當前仍有232名台灣民眾在中國失聯或遭中共拘押，他們的人權與自由，才是真正急迫且值得關注的議題。





