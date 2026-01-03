陸委會重申修兩岸條例 須獲共識
民進黨立委林宜瑾將提案修《兩岸條例》名稱改為「台灣與中華人民共和國關係條例」，目前已獲20名執政黨立委連署，將正式提案。陸委會3日避免直接表態，僅回應「兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識」。
此外，陸委會發言人梁文傑去年8月曾表示，陸委會依照憲法、《兩岸條例》處理兩岸關係，角色和原則不會改變。
針對綠委提案更名《兩岸條例》，陸委會昨提出三點回應。首先，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。
其次，《兩岸條例》是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。《兩岸條例》具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。
第三，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出《兩岸條例》部分條文修正草案，陸委會樂見相關法案已經付委。陸委會期盼委員會能盡速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。
事實上，去年外界曾出現「廢除陸委會」的聲浪，當時陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，中華人民共和國的護照和國籍是一個客觀事情，這與有沒有承認中華人民共和國沒有關係。政府依據《中華民國憲法增修條文》、《兩岸條例》等法規處理兩岸關係，這個角色與原則不會變。
