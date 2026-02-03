陸委會開砲了！警告各黨不得與中國簽「這類協議」 打臉國共論壇

即時中心／高睿鴻報導

國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，但近年來，國民黨的主權論述持續受外界質疑；近日該黨再掀爭議，在未獲民意直接授權的情況下，竟組團訪問中共、甚至合辦「國共兩黨智庫論壇」，引發譁然。由於中國早已被許多台灣民眾，視為「境外敵對勢力」、需嚴加防範的極權國家，藍營執意迎合中共的舉措，不意外地遭外界撻伐。陸委會對此嚴正呼籲，我國朝野政黨更應共同維護國家主權與利益。

陸委會說明，中共近年持續加大對台複合性施壓、推動「強制統一」，威脅步步進逼。豈料，在兩岸情勢嚴峻、中共軍事高層人事動盪之際，國民黨竟仍執意迎合中共，以所謂「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎，與中共合辦「論壇」；對此，陸委會重申「深表遺憾」。

陸委會接著指，中國國家主席習近平曾於2019年提出「習五條」，當中所謂的「一國兩制台灣方案」，早已將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」。因此，「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」，早已成為中共「三位一體」的對台政策，根本沒有中華民國的生存空間。

而陸委會也引用我國民調，指出逾8成台灣民眾，不贊成中共「一國兩制」政治主張，且維持長期穩定趨勢；這顯示，國共間的政治主張，完全違背台灣主流民意。陸委會另強調，近年中共持續加大對台施壓，除共軍不斷機艦擾台、灰色地帶侵擾、針對性軍演、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰，並還以「懲獨」為由，對我官員、立委、司法人員、軍人及國人，進行違法的「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰。

台灣陸委會。（圖／民視新聞資料照）

以及，我國人近期赴中失聯、遭留置盤查、或限制人身自由之風險，同樣也日益升高；陸委會重申，這顯示中共對台敵意有增無減、當前兩岸情勢已較過往嚴峻，因此我國朝野政黨，更應共同維護國家主權與利益。

承上述，陸委會提醒，任何政黨、團體未經政府授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議。陸委會表示，從事兩岸交流應遵守法律規範，也不得違反法律、從事合作行為；且，政黨交流應秉持對等尊嚴原則，並考量台灣社會觀感及國際視聽，避免成為中共對台統戰樣板、誤導國際社會認知。

陸委會最後重申，任何涉及公權力的兩岸事務與交流溝通，都必須由政府務實處理，才能真正保障民眾福祉權益；更表示，國共智庫交流也不能取代兩岸官方溝通機制。另，陸委會也呼籲中共，應正視中華民國、中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與我國民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

