陸委會高度關注「鄭習會」 邱垂正籲藍營：交流應秉持對等尊嚴

陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣節目《POP撞新聞》專訪。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑日前率團出訪北京進行「國共智庫論壇」，並與中國簽署5方面共15項要點。陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣節目《POP撞新聞》專訪時表示，所謂國共智庫論壇的共同意見建立在「國共九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，但從2019年「習五條」已經重新定義九二共識為「兩岸同屬一中，共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上」，其中，已經沒有中華民國的生存空間，邱垂正稱「倒果為因、顛到是非」，政府決不接受此原則。

邱垂正認為，目前兩岸關係的形勢和過去有很大的不同，中共透過複合性施壓以推動強制性統一。他質疑國民黨在嚴峻的兩岸情勢下，還要與中共唱和，政府無法接受也表示遺憾。

陸委會同時高度關注3月是否舉行「鄭習會」的訊息，邱垂正強調，政黨赴中交流應秉持對等尊嚴原則、遵守兩岸條例，並重視國人與國際觀感。他說，不能冀望透過迎合中共政治主張以獲取和平，並以西藏與香港經驗為例證明「中共是不可信的」，國人應團結對外，並強化自我防衛能力。

