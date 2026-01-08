陸委會：中共可能介入今年11月台灣地方選舉 進行分化滲透

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（8）天下午主持例行記者會時指出，中共可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（8）天下午主持例行記者會時指出，回顧2025年，中共對台作為出現幾項明顯變化，第一，藉著「3個80週年」擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，從歷史和法理層面強調「台灣是中國不可分割的一部分」，第二，加大所謂的懲獨力道，威嚇台人進行跨國鎮壓，然後也對我國的軍人、網紅公職人員、司法官等發布所謂的懸賞通告等，形塑其對台具有實質管轄權的假象，第三，對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動混合戰，企圖壓縮我的管轄權。梁文傑說，中共可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。

梁文傑表示，我們預期2026年北京對台的施壓，脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，包括：今年中國兩會，中共將通過「十五五」的規劃綱要，推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等，加大對台促融、促統。另外，中共也可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。此外，4月份的川習會、中日關係的持續發展等，都可能牽動台海局勢。

梁文傑強調，政府相關部門將持續密切關注中共對台策略與作為，並審慎因應，確保國家安全與民主體制不受侵害。

