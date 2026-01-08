陸委會：中共恐介入11月地方選舉

（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，預期2026年北京對台施壓脅迫不會停止，兩岸關係仍會面對諸多挑戰；中共恐介入11月地方選舉，對台灣社會進行分化滲透。

大陸委員會（陸委會）今天召開2026年第一次例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑彙整、展望兩岸關係。他表示，中共2025年對台作為包括3大面向，其一為藉由「3個80週年」擴大對台統戰宣傳、積極搶占二戰史觀話語權，從歷史和法理層面強調「台灣是中國（大陸）不可分割的一部分」。

另外2個面向包括加大「懲獨」力道，威嚇台人進行跨國鎮壓，對於台灣的軍人、網紅、公職人員、司法官等發布「懸賞通告」，形塑其對台具有實質管轄權假象；中共對台軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動混合戰，企圖壓縮台灣的管轄權。

梁文傑表示，中共近期再次新增「台獨頑固分子」、「台獨打手幫凶」名單，對此不感到意外；預期2026年北京對台施壓脅迫不會停止，兩岸關係仍會面對諸多挑戰，包括今年中共兩會將通過「十五五規劃」（第15個5年計畫，2026至2030年）綱要，將推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等，加大對台促融促統。

梁文傑提到，中共可能介入今年11月台灣地方選舉，對於台灣社會進行分化滲透；美國總統川普（Donald Trump）規劃4月會晤中國大陸國家主席習近平、中日關係發展動向等都可能牽動台海局勢，政府相關部門將持續密切關注、審慎應處。

梁文傑強調，台灣對於兩岸關係一直是出於善意，希望兩邊關係和緩，例如始終站在協助立場樂見台北市長蔣萬安前往上海參加雙城論壇行程；只是沒有想到蔣萬安回來第2天中共隨即宣布軍演，「這樣的狀況讓我們對於對方的善意真的不能夠期待」；對於今年兩岸關係發展仍抱善意，「但是對方看起來是沒有」。（編輯：邱國強）1150108