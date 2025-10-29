陸委會：中共提懲獨名單 研判未來擬通報國際刑警組織

（中央社記者吳書緯台北29日電）大陸委員會指出，中共持續發布懲獨名單、制裁措施及立案調查等舉措，結合其內部法令追責，擴大對台威懾壓迫，研判未來可能將懲獨名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行。

立法院外交及國防委員會明天增列專案報告，邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢，紙本報告今天送抵國會辦公室。

廣告 廣告

陸委會指出，中共對台「反獨」法律戰配合其整體工作部署，意圖延伸域外法律效力，為統一鋪墊法理基礎；法制面以其憲法、反分裂國家法作為上層框架，搭配刑法危害國家安全罪作為法據，再透過細部規定具體明列犯罪樣態與刑責，完善「以法遏獨」的法律體系。

陸委會表示，中共此舉的核心在於延伸域外法律效力，以懲治名義宣示台灣是中國的一部分，逐步採取「推進統一」強制性作為建構法理正當性，並意圖阻絕國際勢力協助台灣。

陸委會提到，中共持續發布懲獨名單、制裁措施及立案調查等舉措，結合其內部法令追責，擴大對台威懾壓迫，且擴大懲獨對象範圍，從台灣政要、官員、知名人士，逐漸延伸到軍方、受制裁人員的家屬、關聯機構（企業）與金主，持續提升制裁手段強度，由公布清單、進行懸賞至立案調查。

針對操作手法，陸委會表示，以往是由國台辦、國安部等中央部門主動宣布相關規範及措施，現有地方公安局加入配合操作具體個案，其施壓對象更廣、力道更強，影響層面更大，企圖製造相關人員、團體與企業的心理壓力及安全隱憂，並希望能達成寒蟬效應，威脅民主體制運作。

至於未來趨勢，陸委會分析，研判未來中共為持續擴大操作「反獨」、具體落實懲獨作為，加大恫嚇威懾效果，可能進一步將懲獨名單通報國際刑警組織發布紅色通報，以限制相關人員的出訪及旅行，並協洽與中國友好國家強行違反國際法規定，將台人引渡赴陸受審，或由中共法院依其刑事訴訟法規定自行進行「缺席審判」程序。

陸委會表示，另中共為強化恫嚇，亦將續以「反獨」為由，鎖定曾發表相關言論或參與政治活動的在陸台人予以拘捕判刑，再搭配其宣傳系統，對台宣傳重懲台獨分子。

陸委會指出，自去年1月1日起迄今年10月底止，接獲民眾赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由計233人，部分個案因不願主動告知政府或希望能低調處理，因此仍有不少未曝光黑數。

針對統計人數，陸委會表示，接獲民眾因涉宗教遭中共有關部門逮捕關押計有14人，其中一貫道道親就有11人，他們到中國大陸宣道中華傳統文化，卻遭中共以違反刑法為由關押，迄今未能獲釋返台；對於個案狀況，政府都有掌握並依家屬意願提供幫助，也會向陸方洽查，要求落實協議通報，保障台灣民眾相關權益。（編輯：林克倫、林家嫻）1141029