陸委會：中共跨境鎮壓違反國際公約 在台國人配合將嚴懲

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

賴清德總統宣布宣示全面建構民主防禦機制，因應中共以武逼統企圖。行政院表示，現已要求相關機關盤點法令不足之處，未來也將與友盟國家及國際組織合作，反制中共跨境鎮壓。陸委會強調，中共跨境鎮壓違反國際公約，若有在台國人配合中共從事各種協力作爲，也會予以嚴懲。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會表示，中國跨境鎮壓部分，國安17項策略就針對中國對台灣各個層面統戰滲透威脅，研擬因應措施，也持續在執行中，接下來也會按照總統裁示，包括對在地協力者的嚴懲，精進具體作為、盤點相關法規。

李慧芝指出，目前具體作為包括，要求相關主管機關針對我國法令因應跨境鎮壓的不足之處，盡快完成盤點，必要時提出修正方案。對於國人在國外可能面臨狀況，也有建立跨部會因應機制，會隨時應處相關個案，保障國人權益跟安全，也會持續和友盟國家合作，共同反制中共跨境鎮壓作為。

陸委會法政處副處長董玉芸表示，中共對台灣沒有管轄權，中共所有種種跨境鎮壓作為也違反國際公約，政府也會嚴密保護民眾安全，如果有在台民眾配合中共從事各種協力作為，也會予以嚴懲，陸委會正與相關部會研議合作機制，未來只要民眾遇到跨境鎮壓，可以分別向警察機關、外交部各使領館報案，相關主關機關都會保護國人安全。

