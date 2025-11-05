陸委會：今年前三季有3,046名研修陸生來台 已逾去年整年

陸委會主委邱垂正今（5）天在立院院會總質詢備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 依據移民署統計，113年有2,296名陸生來台研修，而114年1-9月已有3,046名研修陸生來台，超過去年一整年的入境人數。以今年暑假為例，多所學校共邀請近500名陸生來台研修，近期也有超過400名陸生校友申請來台參加母校的校慶活動。大陸委員會今（5）天發布新聞稿澄清，政府對各校申請陸方師生來台專業交流一向給予支持，如學校在申辦過程中遭遇困難，也都可以聯繫相關機關，以利協處，並無部分媒體報導所稱，陸生來台「證件審核較過去更嚴格」、「讓更多學校不願意舉辦寒暑假短期研修」等緊縮或阻撓情事。

廣告 廣告

陸委會指出，惟陸方自109年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，這5年來台就學的陸生新生人數是0，113學年度在台就讀學位的陸生亦僅餘1,556人。該會多次呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復陸生來台就學，惟陸方迄今並無正面回應。

賴總統於今年3月13日宣布因應中共對我國安及統戰威脅的17項策略指示，兩岸交流應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化。陸委會將一本推動兩岸健康有序交流的初衷，持續支持兩岸去政治化與去風險化的學術教育交流。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

館長赴中喊幫賴清德「尋根」 蕭旭岑挺：他代表真正主流民意

馬斯克發表不自殺聲明! 第三個星際天體現身 哈佛專家疑是「外星飛船」