陸委會：兩岸條例修法牽一髮動全身 中共軍演削弱善意互動基礎

【 記者 丁倩／台北 報導】陸委會8日舉行2026年首場例行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，政府對兩岸關係一向秉持善意，希望雙方關係能夠和緩發展，但近年中共一再以軍事與法律手段施壓台灣，已嚴重削弱互信基礎，使我方難以對對岸的善意抱持期待。

梁文傑舉例指出，台北市長蔣萬安日前赴上海參加「雙城論壇」，陸委會自始至終都抱持樂見其成態度，並提供必要協助，未料蔣萬安返台第2天，中共即宣布對台軍事演習，此一作為與交流善意背道而馳，也再次凸顯中共對台政策的高度不確定性。

針對民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，建議將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中「國家統一」相關字眼，梁文傑表示，《兩岸條例》是依據中華民國憲法所制定、用以規範兩岸關係的特殊法律，其政治敏感性極高，「牽一髮而動全身」，任何修正都必須取得最大社會共識。

梁文傑強調，陸委會在推動《兩岸條例》修法時，一向採取審慎態度，僅針對當前確有急迫需要、且較能凝聚社會共識的部分進行檢討與調整，不會貿然推動具高度爭議性的修法方向。

對於外界關切兩岸情勢是否進一步惡化，梁文傑也回應，近期中共國台辦在例行記者會中引述《反分裂國家法》第8條內容，形同釋放可動用「非和平方式」的警告訊號，確實加深外界對台海局勢的憂慮。

此外，梁文傑指出，中共在2025年對台作為出現三項明顯變化。第一，藉由多項「80週年」歷史節點，擴大對台統戰宣傳，積極搶奪二戰史觀話語權，並從歷史與法理層面強調台灣是中國不可分割的一部分；第二，加大所謂「懲獨」力道，進行跨國鎮壓與威嚇，針對我國軍人、網紅、公職人員及司法官發布「懸賞通告」，企圖形塑對台具有實質管轄權的假象；第三，持續對台進行軍事威嚇，操作灰色地帶行動與混合戰，試圖壓縮我方實際管轄權。

梁文傑並表示，中共近期再度新增所謂「台獨頑固分子」及「打手幫兇」名單，陸委會並不感到意外，並預期2026年北京對台施壓與脅迫不會停止。未來一年，兩岸關係仍將面臨多重挑戰，包括中共在「兩會」期間通過「十五五」規劃綱要，持續推進兩岸融合發展示範區及經濟合作，加大「促融促統」力道。

梁文傑也提醒，中共不排除介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化與滲透；此外，4月可能舉行的川習會，以及中日關係後續發展，也都可能牽動台海局勢。政府相關部門將持續密切掌握中共對台策略，審慎因應，維護台灣民主與安全！（照片資料照）