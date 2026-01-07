陸委會：「台獨頑固分子」都是捍衛中華民國存在的公職人員

陸委會副主委暨發言人梁文傑。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 大陸委員會今（7）日針對中共國台辦宣布將我內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」一事，表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。陸委會強調，中共的用意不在於名單上的人，而是要製造「寒蟬效應」，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。

陸委會指出，中共同時也持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣的成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」，一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

