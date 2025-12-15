陸委會：國人赴陸務必提高警覺 確保自身安全

記者吳典叡／臺北報導

大陸委員會今（15）日在臉書公布最新統計，從去年1月1日起至今年11月底止，已接獲256名國人赴中國大陸失聯、遭留置盤查，或疑遭限制人身自由案件，且有持續增加的趨勢。

陸委會指出，自113年1月1日起至114年11月30日止，國人赴中國大陸失聯84人、遭留置盤查20人、或疑遭限制人身自由152人等案件，且有持續增加的趨勢，民眾如有必要需前往中國大陸，務必要提高警覺。

陸委會表示，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人赴中國大陸誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴中國大陸的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

陸委會強調，國人如有必要前往，行前可至該委員會「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

陸委會提醒國人赴大陸務必謹慎思考相關風險，以確保自身安全。（取自陸委會臉書）