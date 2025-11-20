陸委會：挺日無關「戀殖」 對岸不應刻意連結

中國與日本近期持續升高對立態勢，賴清德總統、外交部長林佳龍都表態力挺日本，此舉引來中國官方批評。陸委會副主委梁文傑今天(20日)表示，台灣對日本的支持是因為民主自由價值，也因為日本一直願意幫助跟關切「台灣問題」，與所謂「媚日戀殖」無關，但對岸刻意將台灣挺日與之連結，這種做法很不妥當。

日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，並要求高市收回相關言論，而中國官方近期在做相關回應時，更一再提到日本對台灣曾進行的「殖民统治」。

陸委會副主委梁文傑表示，台灣人都很珍惜自由民主制度，也很自豪現在蓬勃發展的經濟，所以願意幫助與關切台灣的國家自然都是我們的朋友，且台灣人也會對自由民主、社會文明的國家有好感。

梁文傑認為，台灣在經過國民黨幾十年禁止日語、日片的舉措後，所謂「日治」時代的記憶已距離台灣人很遠，所以台灣支持日本無關什麼「媚日戀殖」，梁文傑說：『(原音)我們現在是因為珍惜我們現在的發展、珍惜我們現在的生活方式，所以我們對於任何願意幫助和關切台灣問題的朋友，我們都把他們當做朋友，絕對不是因為什麼殖民時代的遺緒。我覺得對岸或是國台辦他們刻意把這些事情連結到那邊，我覺得這是很不妥當的。』

另有一事也可持續關注，有媒體詢問福建廈門翔安國際機場明年營運後，可能會影響金門尚義機場的飛航安全，梁文傑回應指出，按照世界民航慣例跟規則，新建機場的運作不應影響到既有鄰近機場，由於尚義先存在，所以我方希望翔安機場的運作方式不應影響到尚義機場，而此事若對方覺得有需要，我方願意在適當時機進行必要的溝通。