陸委會：一次性台胞證便利措施 不會大幅提高國人赴陸意願

國台辦宣布，自本月20日起，一次性台胞證辦理口岸將增加到100個，辦理只需30分鐘，每次可停留3個月。陸委會回應，不會提高國人赴陸意願。圖為網紅館長陳之漢先前赴陸秀出台胞證。 圖：翻攝自館長臉書

[Newtalk新聞] 陸委會今（5）日回應國台辦記者會宣布，自20日起，一次性台胞證辦理口岸將增加到100個，辦理只需30分鐘，每次可停留3個月，且正式台胞證最快4天就能拿到。陸委會表示，從國人赴中國大陸的出行安排習慣來看，絕大多數會擔心中共當局以政治或各種因素拒絕入境，因此會以落地簽方式嘗試入境中國大陸，只會是少數民眾。政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴陸意願。

陸委會並指出，對於近年國人反映赴陸遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，陸方應該要正視我國人赴陸人身安全的問題及確保相關權益。另外，政府仍要提醒國人，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴陸可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

反腐向下深挖？清除異己刨根？中共貴州省級「廳」官被「雙開」

楊宏基觀點》台海的不定時炸彈：共軍權力真空下「爭功績的冒進」