陸委會：民眾遭詐騙匯款至香港案件增 須提高警覺

（中央社台北16日電）大陸委員會今天表示，近來該會

香港辦事處接獲數起民眾匯款至香港遭詐騙的求助案。礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加，民眾若接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺仔細查證，以免受騙而造成財務損失。

陸委會今天發布新聞稿表示，這類案件詐騙手法多元，手法包括謊稱受害者家屬、親友「因故遭警方拘捕」，再由同黨佯稱員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。

該會提醒，民眾如有接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打110、165等專線詢問。

陸委會表示，民眾若在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處（香港）」）24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012；或撥打陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處（澳門）」）24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。（編輯：邱國強/唐佩君）1141216