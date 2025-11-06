陸委會：沒有要封鎖淘寶、拼多多網域

（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會今天表示，政府目前對於中國大陸電商淘寶、拼多多等不被允許的行為正加以研議、處理，沒有封鎖淘寶、拼多多網域的考慮，民眾可以自由從事網路交易。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，淘寶、拼多多沒有被允許在台落地，目前允許的僅有以新加坡商身分進入台灣的蝦皮。目前政府相關單位正在處理的是淘寶、拼多多從事不被允許的商業活動，沒有討論封鎖淘寶、拼多多網域的部分。

他表示，以淘寶為例，淘寶在台灣沒有完整的電商許可，理應不能有在台北捷運車廂買廣告等宣傳活動，若有這樣的行為，這是違反相關規定的，相關問題正是政府目前研議、處理的部分。

梁文傑強調，政府沒有要封鎖淘寶、拼多多網域，民眾可以自由從事網路交易。（編輯：楊昇儒）1141106