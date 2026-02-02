陸委會：港澳旅遊警示仍為橙色燈號 避免非必要旅行

（中央社記者廖文綺台北2日電）寒假與春節旅遊旺季來臨，針對台灣人出境旅遊的熱門地點香港與澳門，陸委會提醒，考量港澳情勢與法令規定及執法趨勢，「目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號」，建議民眾避免非必要旅行。

大陸委員會（陸委會）今日以新聞稿表示，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

陸委會指出，「例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除」。

陸委會還提醒，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

陸委會於2024年6月27日調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行，原因為中共當時發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），嚴重威脅民眾赴陸港澳之人身安全。

據陸委會「發布大陸地區及香港、澳門旅遊警示機制」說明內容，陸港澳旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。（編輯：廖文綺/邱國強）1150202