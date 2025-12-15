即時中心／徐子為報導



國人在中國涉詐騙事件頻傳，陸委會今（15）日公布最新統計，從去（2024）年1月至上（11）月底，陸委會已接獲256名國人赴中國失聯、遭留置盤查，或疑遭限制人身自由案件，且有持續增加的趨勢。





陸委會說明，自2024年1月1日起至今年11月30日止，國人赴中國失聯84人、遭留置盤查20人、疑遭限制人身自由152人案件，且有持續增加的趨勢，民眾如有必要需前往中國，務必要提高警覺。



海基會今年10月時也有公布相關統計數據，從今年1月至10月底已接獲132件國人赴中國後失聯的陳情案件，目前已確認行蹤的有55件，其中就有22件是因涉騙被拘留，比例很高。



陸委會表示，他們多次示警，中國執法具高度不確定性，法制長期不透明，這讓國人赴中誤觸法令或「遭入罪」的人身安全風險大增，提醒國人，務必思考赴中的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。



陸委會強調，國人如有必要前往，行前可至「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

廣告 廣告







原文出處：快新聞／陸委會：近2年台人赴中失聯、遭關押達256人 呈持續增加趨勢

更多民視新聞報導

生育率低怪男性？女網友酸台男「肥胖長得醜、低薪沒衛生」惹眾怒

召集國政茶敘！茶點深富誠意 賴總統再遞橄欖枝：盼朝野「同心護台」

一度重殺逾5百點！台股終場收跌331點 台積電收1450元

