陸委會：10項措施若涉公權力 須正式協商不能繞過政府處理

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

大陸委員會主委邱垂正今（14）天上午接受《POP撞新聞》專訪。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 大陸委員會主委邱垂正今（14）天上午接受《POP撞新聞》專訪時表示，從此次鄭習會內容來看，北京對台政策核心思路仍是以「和平」包裝其推進統一的政治目標，「這是一個併吞的毒藥，不是和平的解藥」。至於國台辦日前宣布的10項措施，他強調，凡涉及公權力、飛航安全、通關檢疫及基礎設施等事項，都必須由雙方政府正式協商，不能繞過政府處理。

邱垂正說，陸委會事前已多次提醒國民黨主席鄭麗文，此行應反映台灣主流民意，要求中共停止軍機艦擾台，並正視中華民國存在的事實、尊重台灣人民意願，以及2,300萬人對自由民主生活方式的堅持。但從這次「鄭習會」來看，雙方雖以和平為名，實則仍在呼應中共長期以來的對台的歷史敘事，包括兩岸同屬一中等主張，對中共而言，台灣唯有接受「一國兩制」、中華民國不再存在，才會停止軍事恫嚇，因此，所謂兩岸和平制度化，實質上，也就是一國兩制台灣方案，台灣政府不可能接受。

廣告 廣告

至於國台辦宣布的10項措施，邱垂正強調，外界常將其視為惠台或讓利，但是，過去的經驗顯示，中共過去對台經常「一下開放、一下喊停」，例如：陸客自由行驟停，或鳳梨、芒果、釋迦、石斑魚等農漁產品輸陸遭禁，都可看出中方常以檢疫、形勢等理由，片面中斷交流與貿易，對台灣相關產業造成衝擊。

邱垂正強調，若10項措施涉及恢復直航正常化、個人遊、金門通水、通電、通橋、通氣等內容，牽涉飛航安全、人員往來與跨境基礎設施等事務，就必須由雙方政府透過正式機制協商，才能確保民眾權益與國家安全，而不能成為特定政黨政治交易的籌碼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共10項惠台措施 陸委會：「片面讓利」包裝爲「大禮包」的糖衣毒藥

陸推10項對台措施 經濟部：依「立足台灣」3 原則持續發展