陸娛地震！女網紅自爆「頂流全睡完」 鹿晗、吳亦凡被點名

大陸網紅博主司曉迪（微博帳號@iamroosie）1月2日深夜至3日凌晨在微博密集發文，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黃明昊、王安宇等十多名大陸男藝人存在私密關係，並曬出所謂床照、聊天紀錄截圖、飯店定位等內容作為證據，引發輿論譁然。鹿晗、范丞丞等多位藝人工作室火速發布聲明闢謠，並強調將追究相關法律責任。

大陸網紅博主司曉迪。 （圖／翻攝微博）

司曉迪在微博發文聲稱「所有頂流都睡完了」，並發布一張她與一名男子同床的照片（其後刪除），暗示與鹿晗存在親密關係。她爆料指鹿晗愛買零食，范丞丞曾為她慶祝生日，李汶翰要求她刪除蔡徐坤聯絡方式，甚至聲稱吳亦凡（化名「大碗寬麵」）在獄中向她發送新年祝福。她還爆料指關曉彤與王安宇交往，但遭雙方否認。

司曉迪在爆料中描述與鹿晗曾發生「拉絲舌吻」，形容為「舌頭伸進去纏繞半小時，拉出絲來的那種」，並附上疑似聊天紀錄截圖，顯示男方回覆「你親得我好舒服」。針對范丞丞，她描述對方在飯後醉酒身體不適拉肚子，由她「全程伺候」，過程中甚至包括「幫忙擦屁股、換內褲」等行為，並曬出飯店定位與疑似男方內褲的照片。

大陸網紅博主司曉迪的相關爆料內容。 （圖／翻攝微博）

她指稱蔡徐坤在被好友李汶翰拉黑後心情崩潰，曾與她「邊哭邊上床」，並附上多次幽會的定位紀錄。檀健次則被描述為在聚會後對她「摟腰深吻」，聊天紀錄中更出現「今晚來我這」的邀約語句。司曉迪在微博發文要求林更新道歉，她寫道「把我當玩物的這些人，我一概不會原諒，已經給我的身心抑鬱造成嚴重的形象」，並指控林更新透過女性朋友介紹認識，結果林更新與該名女性朋友「偷偷摸摸好了」。

鹿晗工作室3日凌晨5時35分及7時21分先後連發兩條聲明，強調爆料為「惡意造謠誹謗」，已完成全平台證據固定並委託律師啟動法律程序，警告傳謠者需承擔法律責任。范丞丞工作室發布聲明，強調雙方「從未有過任何形式的單獨見面或私下往來」，僅在多年前的多人聚會中出於社交禮儀點頭致意，並直指所謂「伺候」情節與相關照片，均屬偷拍後添油加醋的誤導內容。

司曉迪爆料後相關內容衝上微博熱搜。 （圖／翻攝微博）

林更新工作室表示已針對不實資訊完成取證並交由律師處理，聲明中特別提到「若爆料者所稱的身心狀況屬實，希望其早日康復」。黃明昊、王安宇、檀健次、關曉彤等工作室亦就謠言作出回應，均定性爆料為「憑空捏造」，並會委託律師追究法律責任，呼籲公眾勿傳謠。

針對司曉迪爆料內容，網路輿論兩極分化。許多質疑者認為聊天紀錄可以偽造，男星「共享女友」邏輯牽強，且其發言矛盾、情緒激烈，疑似存在精神問題。如有網友指，她貼出的鹿晗紋身照被指側臉對比不符，疑為AI合成。她曬出范丞丞的照片，被范丞丞方澄清照片為多年前聚會偷拍的。也有網友起底司曉迪過往背景，指出她疑似曾與藝人李汶翰交往，且過去曾有「神預言」其他藝人翻車的紀錄，更有人質疑其有嚴重抑鬱症，這些內容全是她的臆想。而部分吃瓜網友則認為，部分細節如鹿晗演唱會服飾時間線吻合，且實名爆料風險高等。

