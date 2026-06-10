陸媒上看不到！北韓釋習近平「戴眼鏡看表演」罕見漏網照曝
大陸國家主席習近平夫婦昨已結束訪問北韓行程，返抵北京。據日本媒體報導，不同於大陸官媒發布影像，北韓《朝中社》披露習近平與彭麗媛8日晚在平壤觀看藝文演出時均佩戴上「眼鏡」亮相，直呼「相當罕見」。
陸高度保密國家領導人健康資訊
日本媒體《時事通信社》引用北韓官媒《朝鮮中央通信》（KCNA）9日發布大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛 8日晚間在平壤觀看演出的照片，畫面中習近平夫婦與北韓最高領導人金正恩及夫人並肩就座欣賞表演。習近平佩戴細框眼鏡，彭麗媛則配戴較粗框款式。現年72歲的習近平與63歲的彭麗媛，外界認為佩戴眼鏡可能與閱讀或視力老化有關。
不過值得注意的是，大陸官方媒體對此畫面採取不同處理方式。包括《新華社》與大陸外交部官網所發布的相關新聞照片中，並未出現習近平戴眼鏡的畫面；《央視》播出的新聞影像，也主要呈現習近平未佩戴眼鏡的鏡頭。
報導指出，大陸高層領導人的健康狀況向來被視為敏感資訊，官方通常避免公開可能引發外界揣測的細節。過去無論是領導人使用助聽器、拐杖或閱讀輔具等情況，都鮮少在官方宣傳畫面中出現。因此，北韓此次公開習近平戴眼鏡的照片，顯得格外罕見。
至於北韓方面為何選擇發布這組照片，目前尚無官方說明。有觀察認為，北韓可能僅是依照現場原貌發布影像。
更多中天新聞網報導
習近平返國致電謝金正恩 強調深化兩國合作「踏新歷史征程」
習川會後驚人改變！最新數據揭：認同「美中關係較好」激增12.5%
習近平訪北韓提及圖們江出海口合作！孫大千：戰略上緊盯日本脊梁！
其他人也在看
韓籍3女神揭台粉超有錢「高鐵公車廣告全包」慶生！她激喊：我算什麼
職排「臺北伊斯特 Tokki Cutie」啦啦隊旗下韓籍成員朴恩惠、李素泳與金世星 ，近日接受專訪大玩「戳戳樂」挑戰！三位女神不僅在鏡頭前展現了超強的化學反應，更毫無包袱地分享她們在台灣生活的趣事。從不習慣自動門的方向，到捷運喝水的糗事，甚至是私下「不聊天」的超真實同居生活，都讓粉絲見識到女神們最親民、幽默的一面。
嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
朴信惠挺孕肚出國！裴勇俊白髮現身陪同全網驚
娛樂中心／林善柔報導南韓女星朴信惠日前證實懷上第二胎，近日更被拍到挺著孕肚現身新加坡機場，與老公崔泰俊一同出遊。沒想到同行者竟還包括淡出演藝圈多年的韓流男神裴勇俊與妻子朴秀真，兩家明星家庭罕見同框畫面曝光後，立刻在韓網與華語圈掀起熱議。其中朴信惠明顯隆起的孕肚，以及裴勇俊滿頭白髮的近況，更成為外界討論焦點。不少網友認為裴勇俊如今的模樣與過去「師奶殺手」形象落差太大，感嘆「歲月真的不饒人」。
被誤認是中國媒體遭驅趕！ 主播高喊「來自台灣」韓國抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
5個月前才熱舞放閃！鄭敬淏認了情斷秀英 毛小孩「淏英」藏14年愛情密碼也被翻出
韓國夯團少女時代成員秀英今（9日）證實與交往14年的演員男友鄭敬淏分手，由於兩人並未透露分手時間點，尤其去年12月鄭敬淏在主演的職人劇《公益律師》，還曾大跳少女時代的夯曲〈說出你願望（Genie）〉，今突然宣布情變，不只嚇壞粉絲，也震驚韓國演藝圈。
習近平戴眼鏡亮相！北韓官媒公開照片 日媒：超罕見
中共領導人習近平6月8日、9日到北韓進行國事訪問，和北韓領導人的互動備受國際媒體關注。北韓媒體《朝中社》曝光一組習近平的照片，照片中習近平罕見以眼鏡造型亮相，讓日本媒體看了也直呼罕見。
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
法拉利姐爆改「簡直變另一個人」！化韓系仙氣妝美照曝光 網看傻：以為是全智賢
網路紅人「法拉利姐」張婷婷8日在臉書分享自己化韓系妝的美照，臉蛋風格幾乎完全變一個人，截然不同的甜美氣質與過往形象落差極大，瞬間在網路引起不小關注，大批粉絲傻眼驚呼差點認不出來，甚至有人大讚神似韓國女神全智賢！
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
《鐵拳》金武烈結婚11年超寵妻！昔酒醉誤發告白文 甜喊：妳讓我變完整
韓國男星金武烈近年憑藉《鐵拳教育》再度受到關注，戲裡經常展現深沉魅力，戲外則是演藝圈知名的寵妻代表。他與演員尹昇娥於2015年結婚，婚後感情始終甜蜜穩定，而兩人戀情之所以曝光，竟是因為金武烈一次酒後「手滑」，意外寫下轟動韓網的告白文，成為粉絲津津樂道的經典愛情故事。
發零食「用丟的」！富三代陪黃仁勳互動粉絲遭出征
國際中心／楊佩怡報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣的行程後，隨即轉往韓國展開豐富的訪問行程。他不只與當地的創新企業家們進行交流，更受邀擔任球場的開球嘉賓，甚至還參與了知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。然而就在黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍聚餐完後，在餐廳外面發送臨時給等候已久的粉絲時，SK集團會長崔泰源卻被拍到將零食「用丟的」粉絲們，引發網友們炸鍋：「權貴階層看不起一般民眾」。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
陳盈潔生命倒數！胡瓜當過她伴舞 得知近況嚇傻「這麼嚴重」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC舉行，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygi...
離了洗錢夫後1／鄭雅勻「兼3職改開國產車」 淚吐單親媽心聲：我還剩下什麼？
回顧當年事件爆發時，鄭雅勻發文強調對前夫惡行毫不知情，並稱已辦理離婚，但隨即被網友發現張旭昇早在2021年就曾因擄人案被捕，且鄭雅勻本人還掛名男方公司的董事長，大眾對她的說法始終持保留態度。後來法院判決書曝光，記錄了張旭昇曾要求「等幼子滿月再投案」，揭露了鄭...
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
侯昌明認了「半退休」！首吐淡出螢光幕真實原因
藝人侯昌明近期與妻子曾雅蘭及女兒展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發，首度回應這兩年選擇「半退休」的真實心聲。
鄭麗文宣揚1理念！藍黨員噤聲？他：奴性重
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後大走親中路線，日前赴北京與中國領導人習近平會面；而在訪美期間，則稱要傳遞鄭習會後的訊息，外界質疑國民黨內制衡力道何在。對此，資深媒體人康仁俊今（9）日在...