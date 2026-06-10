陸媒上看不到！北韓釋習近平「戴眼鏡看表演」罕見漏網照曝

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大陸國家主席習近平夫婦昨已結束訪問北韓行程，返抵北京。據日本媒體報導，不同於大陸官媒發布影像，北韓《朝中社》披露習近平與彭麗媛8日晚在平壤觀看藝文演出時均佩戴上「眼鏡」亮相，直呼「相當罕見」。

大陸國家主席習近平夫婦在平壤觀看藝文表演均戴上眼鏡。（圖／美聯社）

陸高度保密國家領導人健康資訊

日本媒體《時事通信社》引用北韓官媒《朝鮮中央通信》（KCNA）9日發布大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛 8日晚間在平壤觀看演出的照片，畫面中習近平夫婦與北韓最高領導人金正恩及夫人並肩就座欣賞表演。習近平佩戴細框眼鏡，彭麗媛則配戴較粗框款式。現年72歲的習近平與63歲的彭麗媛，外界認為佩戴眼鏡可能與閱讀或視力老化有關。

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不過值得注意的是，大陸官方媒體對此畫面採取不同處理方式。包括《新華社》與大陸外交部官網所發布的相關新聞照片中，並未出現習近平戴眼鏡的畫面；《央視》播出的新聞影像，也主要呈現習近平未佩戴眼鏡的鏡頭。

習近平「罕見」戴眼鏡，大陸官媒皆未公開。（圖／美聯社）

報導指出，大陸高層領導人的健康狀況向來被視為敏感資訊，官方通常避免公開可能引發外界揣測的細節。過去無論是領導人使用助聽器、拐杖或閱讀輔具等情況，都鮮少在官方宣傳畫面中出現。因此，北韓此次公開習近平戴眼鏡的照片，顯得格外罕見。

至於北韓方面為何選擇發布這組照片，目前尚無官方說明。有觀察認為，北韓可能僅是依照現場原貌發布影像。

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