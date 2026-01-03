陸媒公布沈伯洋住家、工作地嗆「哪裡逃！」 數發部交涉社群平台下架

民進黨立委沈伯洋。（圖／CTWANT攝影組）

大陸媒體近日公布民進黨立委沈伯洋的居住地與工作地點的衛星影像，不僅直接標明靠近大安森林公園，還嗆聲「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」對此，數位發展部第一時間與Meta等社群平台交涉下架，並於今天（3）日發表嚴正聲明，強烈譴責網路暴力，呼籲各界共同維護數位人權。

針對近日有中國官媒社群利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開我國公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，疑似藉此對相關人員進行恐嚇與施壓，數位發展部第一時間與Meta等社群平台交涉下架，並於今日發表嚴正聲明。

數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

​針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉。我們要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

​數發部將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。數發部重申，維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。

另一方面，警政署則表示，為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警方並呼籲，切勿成為敵對勢力的「在地協力者」。任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序的行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

