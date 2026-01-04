陸媒散播沈伯洋家衛星照 數發部：第一時間通知社群平台已下架

中國官媒日前在社群平台公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像。數發部今天表示，第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，已接獲 Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

數發部下午發布新聞稿說明，日前中國官媒在Facebook及YouTube等社群平台，利用衛星影像惡意揭露台灣國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數發部嚴正譴責此類數位脅迫行為，也在第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。

數位發展部已通知社群平台將相關訊息下架。（圖／資料照）

數發部表示，今天接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為，呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。（中央社）

