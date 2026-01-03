陸媒曝光住家、工作地衛星影像 沈伯洋︰威嚇台灣邊際效益降低

中國大陸媒體近日以頭條公布民進黨籍立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。對此，沈伯洋今天表示，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，是中國想分化、威嚇台灣社會的經典做法，但跟中共軍演一樣，邊際效益不斷降低。警政署則說，警方會全面強化沈伯洋安全維護，並依法嚴辦在地協力者。

有中國社群平台帳號與中國官媒《今日海峽》近日發布訊息，宣稱要在2026年首日送給民進黨立委沈伯洋一份「大禮」，並附上其居住地與工作地點的衛星影像，引發外界關注。

沈伯洋今天透臉書表示，早在軍演結束時，中國腳本就啟動，原因很簡單，因為軍演無效、股市還漲，加上他持續拆解國防謠言，中國可能惱羞成怒，決定直接針對他個人「精準打擊」；針對中國發布衛星圖，標識他的工作地點及錯誤住家，他早在1日就掌握訊息。

他說，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，包含從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾；這三天他懶得理，只是靜靜看戲，把跟風起舞的帳號盤點歸檔。

沈伯洋表示，中國在等他恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造處處是眼線的恐懼，但這種心理戰在台灣毫無效果，況且台灣人用Google Earth看得更清楚。

沈伯洋強調，這是中國想分化台灣社會、威嚇台灣民眾的經典做法，但可惜的是，台灣人對這件事越來越理解後，就跟中共軍演一樣，達到的效果跟邊際效益不斷降低。

警政署今天也發布新聞資料指出，為確保沈伯洋依法行使立法委員職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警政署嚴正呼籲國人，切勿成為敵對勢力在地協力者，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋的人身安全、住居處所及社會秩序行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署表示，社會大眾可安心生活但要保持警覺，不必恐慌，警察會站在第一線，守護人民安全，會讓民眾對生活感到安心，並維護立委人身安全與穩定民主制度。警方將持續秉持依法行政、專業執法，確保社會安定與國人安全。