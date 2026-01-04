陸媒曝光沈伯洋住家衛星影像 數發部：社群平台訊息已移除下架

中國官媒日前在社群平台公開民進黨籍立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。數發部今天表示，嚴正譴責此類脅迫行為，第一時間要求平台業者依社群守則盡速處理，已接獲 Meta及Google回報，移除下架相關違規圖片、貼文及影片。

數發部今天下午發布新聞稿說明，中國官媒日前在Facebook及YouTube等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，散布威脅言論。數發部嚴正譴責這類數位脅迫行為，也在第一時間要求平台業者依照社群守則盡速處理。

數發部表示，今天接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為，呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。