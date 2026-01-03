陸媒曝沈伯洋住處 綠批跨境鎮壓

警政署表示，中國大陸媒體近日以頭條公布立委沈伯洋相片等影像，並向外界徵求線索。警方全面強化沈伯洋維安，並依法嚴辦在地協力者。圖為警政署大門。（警方提供）

中國官媒「今日海峽」在社群平台公布民進黨立委沈伯洋工作及居住地點衛星影像。國安會、外交部、內政部同聲譴責，數發部已要求社群平台下架相關內容，警政署嚴正警告國人切勿受敵對勢力利用成為「在地協力者」，否則將依法嚴辦。

一名中國博主元旦在微博發文聲稱自費定制商用衛星「吉林一號」高清影像，公布沈伯洋居住地與工作地點的衛星影像。該貼文二日被福建東南衛視所屬「今日海峽」與「中國台灣網」所屬「兩岸頭條」，在社群平台臉書上轉發。

沈伯洋表示，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，是中國想分化、威嚇台灣社會的經典作法，但跟中共軍演一樣，邊際效益不斷降低。

國安會祕書長吳釗燮三日在Ｘ平台以英文發推文指出，公開沈伯洋的個人私密資料必需下架，且中國必須受到強烈譴責；國安人士指出，此為由國家機器主導、利用國際社群平台進行的「跨國鎮壓」手段；外交部也表示，中國企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，已違反國際公約，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒，予以嚴厲譴責。

數位發展部表示，此類「網路肉搜」與「數位脅迫」行為，已要求社群平台下架相關內容；警政署則宣布全面強化沈伯洋的安全維護，並嚴正警告國人切勿受敵對勢力利用成為「在地協力者」，否則將依法嚴辦。

民進黨表示，嚴厲譴責此宛如黑道「肉搜恐嚇」的行徑，已是對台灣社會的全面警告與挑釁，中共當局應立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。

警政署同時發出嚴正呼籲，切勿成為敵對勢力的「在地協力者」。警方強調，任何人若受到指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序的行為，均屬違法。