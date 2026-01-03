陸媒曝沈伯洋住處 陸委會斥：不得不檢討兩岸交流

（中央社記者李雅雯台北3日電）中國大陸博主、官媒社群曝光立委沈伯洋住處、工作場所衛星圖資與街道圖。陸委會痛斥，中共縱容數位暴力，應該下架相關內容，倘若一意孤行，不得不以檢討兩岸交流做為回應。

中國大陸社群微博博主孤煙暮蟬坐擁粉絲數734.4萬人，其於1日發出「沈伯洋，看你往哪逃」一文，拋出衛星圖資與街道圖，點出沈伯洋的住處與工作場所。

中國大陸福建廣播影視集團海峽衛視轄下台海新聞欄目「今日海峽」2日在社群專頁轉載相關內容，進一步點出沈伯洋的住處與工作場所路名、周邊地標。

大陸委員會（陸委會）3日下午透過新聞稿表達嚴厲譴責，要求「今日海峽」等社群平台立即撤除相關資訊。

陸委會嚴正聲明，「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。

陸委會表示，中共近年透過各式跨境鎮壓手段威脅包括台灣在內的所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，鎖定國會議員，惡意揭露非公開的住所等隱私資訊，嚴重違反國際相關公約及人權規範。

陸委會痛斥，這種意圖透過網路數位威脅對於不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂的流氓行徑，只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離愈拉愈遠。

陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑涉嫌違反「個人資料保護法」關於非公務機關違法蒐集、利用個資的規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。政府將密切關注事態發展，採取必要措施以保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為，以免觸法。

陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行違法、脫序的數位暴力，無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對於法治與人權的無知，要求對岸相關單位立即約束旗下媒體、下架侵權內容、向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。（編輯：周慧盈）1150103