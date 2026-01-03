陸媒曝綠委住所 陸委會嚴厲譴責
大陸在多個媒體和社群平台公布立委沈伯洋住處衛星圖，陸委會3日表達嚴厲譴責，要求陸方立即撤除相關資訊，也表明若中共持續以動嚇威脅手段壓迫，「將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。」
陸委會3日表示，中共此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離愈拉愈遠。
陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資的規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。
陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的數位暴力，不僅無助兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。陸委會要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線，並撂話「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。」
針對大陸媒體公布立委沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索，政府公部門，從陸委會、外交部、數發部到民進黨中央全部動起來聲援沈伯洋，相繼發布聲明。警政署為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。
警政署並嚴正呼籲民眾切勿成為敵對勢力的「在地協力者」。任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序的行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。
