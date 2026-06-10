陸媒自曝：中國海事編隊巡航台灣東南 兩度發現疑日本海保飛機

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日本海上保安廳使用多種固定翼飛機。 圖：翻攝kaiho.mlit.go.j

[Newtalk新聞] 因日本與菲律賓宣布啟動台灣以東海域劃界談判，中國交通運輸部6日宣布，在台灣島東部海域實施海上交通專項執法，強調全面履行海上行政執法管轄權，以維護國家海洋權益及海上交通安全。而根據中國官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」報導，8日中國海事海上交通專項執法編隊抵達台灣島東南部海域巡航期間，於上午6時15分及下午2時11分，兩度發現疑似日本海上保安廳固定翼飛機窺視。

此巡航行動是中國最新回應日菲「劃界」、海洋合作的具體反制。日本方面尚未對此特定巡航事件做出正式回應。

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根據國安會秘書長吳釗燮曝光位置圖，8日中國船隻編隊位置在鵝鑾鼻東南約140海里位置；9日「北上」至宜蘭東南約32海里處。海巡署對中國船艦活動保持高度監控，過去數日已多次派艦艇並航監控並驅離中國公務船。政府嚴正譴責中國違反國際法，無端升高區域緊張。

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