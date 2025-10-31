陸媒：中美不偏航 台灣仍是核心問題

大陸國家主席習近平10月30日在韓國釜山會晤美國總統川普，雙方未公開提及台灣，中共黨媒10月31日撰文解讀，習提到中美要當好舵手，確保中美不偏航，意思就是要處理好台灣問題，凸顯台灣仍是中美關係「不能迴避的核心問題」。

《環球時報》指出，釜山會晤未提台灣，但習近平「中美掌舵人」說法，意味要讓中美關係「大船」平穩航行，前提是美方必須正確認識和處理好台灣問題。

回顧習近平2019年在大阪會見川普時，美方表示繼續奉行一個中國政策；2022年習重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

《環時》分析，台灣未被點名，不是議題退場，而是要美方「以行動顯示清醒」。報導稱，若美國恪守一個中國原則、履行三個聯合公報、不支持台獨、不干涉中國內政，中美可走向「兩利」；反之，將有「兩害」甚至被「台獨分裂分子拖向衝突」。除台灣議題外，習近平並提出中美戰略定位：「中國發展振興與『讓美國再次偉大』並行不悖。」

《人民日報》國際評論專欄「鐘聲」以〈中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮〉文章回應釜山峰會強調，穩定、健康、可持續的中美關係符合兩國利益，是國際社會期待。元首外交是中美關係「指南針與定盤星」，習川「長期交往、彼此尊重」是中美關係「最寶貴的戰略資產」。

文章披露，今年以來中美經貿團隊已進行五輪磋商，強調只要落實領導人共識、堅持平等互惠、擴大合作，中美就能「壓縮問題清單、拉長合作清單」，讓經貿成為「壓艙石與推進器」。