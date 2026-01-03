陸媒「數位肉搜」沈伯洋 數發部：第一時間已與社群交涉下架

大陸散播沈伯洋隱私欲「數位肉搜」，對此，數發部回應第一時間已與社群平台交涉下架，並譴責網路暴力。（本報資料照片）

中國官媒「今日海峽」等社群媒體近期再度公布沈伯洋的私人住家、工作地點等衛星影像，形同數位肉搜。數發部今（3）日也發布聲明譴責網路暴力，同時也第一時間與Meta等社群平台交涉下架；數發部呼籲大眾共同抵制「數位脅迫」（Digital Coercion）與惡意的「網路肉搜」（Doxing），同時也會監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

數發部今日表示，針對近日有中國官媒社群利用商用衛星影像，於社群平台惡意公開我國公職人員之居住地與辦公地點，並結合威脅性言論進行散布，數位發展部第一時間已與Meta等社群平台交涉下架。

數發部譴責任何形式的「網路肉搜」與「數位脅迫」，且發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私，此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

在阻止訊息擴散方面，數發部已要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部也將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散，而面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將會持續透過行政協調與技術面向的合作。

此外，數發部亦呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。

