陸學者：兩制是對台優惠與彈性

大陸學者包承柯表示，「一國兩制」的核心是「一國」，「兩制」是對台灣的優惠與彈性安排。圖為廈金海峽橫渡活動，會場的「一國兩制統一中國」大型看版格外顯目。（本報資料照片）

針對「一國兩區是政治語言」、「兩岸沒有回歸選項」以及拒絕「一國兩制台灣方案」等說法，大陸國台辦發言人彭慶恩26日強調，海峽兩岸同屬一個中國、台灣自古屬於中國，法理與事實清楚明白；大陸涉台學者包承柯則反問，「不接受兩制，那要不要一國一制？」

陸委會批評國民黨副主席蕭旭岑所提「一國兩區」屬政治語言，彭慶恩表示，「九二共識」核心即為「兩岸同屬一中」，堅持該共識，兩岸即可恢復對話、改善關係，並增進兩岸同胞福祉。他表示，大陸願在「九二共識」與反對台獨的政治基礎上，與國民黨等台灣各界共同推動交流合作。

針對行政院長卓榮泰稱「台灣2300萬人沒有回歸選項」，彭慶恩表示，台灣的地位非常明確，自古屬於中國，戰後依據《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法文件確認主權回歸。他強調，1949年中華人民共和國成立後，中國主權主體並未改變，對台灣的主權當然持續存在。

彭慶恩重申，「和平統一、一國兩制」仍是大陸解決台灣問題的基本方針，是最有利於兩岸同胞的方式。

此外，賴清德總統26日明確表示「一國兩制台灣方案是台灣紅線」，也拒絕接受。對此，包承柯受訪時指出，「一國兩制」的核心是「一國」，「兩制」是對台灣的優惠與彈性安排。

包承柯反問：「如果賴清德認為『兩制不能碰』，那要不要『一國一制』？如果不要兩制，也可以談一制。」他強調，只要承認兩岸同屬一中，制度細節都可商討，但「一國」原則不可動搖。他認為賴政府若持續拒絕交流與對話，只會加速統一進程。