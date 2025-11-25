陸學者：川習通話為亞太降溫

在日本首相高市早苗挑起涉台爭議，東北亞局勢驟然升溫的敏感時刻，大陸與美國元首24日晚間通電話，被視為大國向區域投下的重要「穩定訊號」。大陸涉台學者指出，這通電話既延續韓國「川習會」後的升溫互信，也在為美國總統川普明年4月訪陸鋪路，更認為北京此刻表態，是為了使局勢回到可控軌道上。

北京聯合大學台研院長李振廣指出，高市早苗近日涉台言論明顯觸碰北京底線，使大陸和日本關係再度緊繃。在此背景下，川習通話「確確實實是在為亞太降溫」。他說，通話強化了川習在韓國會晤後的向好態勢，有助日本「冷靜下來」，對陸美與陸日關係都具有「減壓效果」。

大陸資深涉台專家包承柯指出，川習於釜山建立的互信，已從貿易讓步延伸到戰略協調層面。大陸已依照協議在大豆等議題上採取實際行動，顯示落實貿易協議誠意；24日通話再度確認雙方互信升級，對亞太地區具有重大穩定意義。他強調，川普昨主動致電高市早苗，很可能是試圖「降溫」大陸與日本緊張局勢，美國過去曾多次介入調停兩國之間的衝突。

在台灣議題部分，李振廣認為「美不提、陸主提」反映大陸高度關切，也是向日本清晰警告在台灣問題上不要一再挑釁。他表示，當前陸美、陸日緊張多源於台灣議題，北京此刻表態，是為使局勢回到可控軌道。

此外，《環球時報》25日刊發署名「北平鋒」的評論文章，以「極為重要、極不尋常」形容兩國元首在此次通話釋出的政治訊號。文章指出，這是釜山會晤後首次通話，川普在通話中表示「理解台灣問題對中國的重要性」，被視為一項積極信號。

文章提及，「台灣問題」歷來是陸美關係最重要、最敏感的核心議題，兩國元首通話內容，深刻揭示了「台灣回歸中國」的歷史本質，具有國際社會公認的歷史事實和法理定論，只有尊重彼此核心利益和重大關切，妥善處理台灣問題，才能為雙方關係的穩健前行，掃清障礙。