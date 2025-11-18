陸學者：日藉防衛擴武 隱現新軍國主義

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，導致與大陸關係惡化。中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇直言，高市的涉台言論揭示日本政壇「新型軍國主義」的危險暗流，是對戰後國際秩序的挑戰。遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超更認為，高市政府正在謀求成為「軍事大國」的錯誤道路上狂奔。

大陸《環球時報》刊出最新「環球圓桌對話」內容。項昊宇指出，高市早苗暗示可能武力介入台海的挑釁言論引發強烈衝擊，揭示日本政壇的一股危險暗流，即以自主防衛為名、以激進強軍擴武為實的新型軍國主義思潮。

項昊宇認為，高市刻意將台灣問題與日本國家存亡掛鉤，這是企圖透過鼓噪和誇大台海緊張局勢對日本的影響，為突破「專守防衛」原則、推進激進的強軍擴武政策尋找正當性。這種「以法促軍」的行為也是在無限擴大集體自衛權的適用範圍，為日本自衛隊未來軍事干預他國事務提供所謂「法理依據」。

他批評，新型軍國主義思潮的隱密性，在於其披上「維護民主」等現代政治話語的外衣，將軍事擴張包裝為對地區和平的貢獻，但骨子裡對和平主義的悖逆以及對武力解決問題、挑戰既有國際秩序的迷戀，並未改變。

呂超則稱，高市及其領導的政府正試圖加速擺脫日本《和平憲法》及戰後國際秩序束縛，在擴充軍備、謀求成為軍事大國的錯誤道路上狂奔。他表示，高市上任前，陸日各層級各領域交流互動日趨活躍，此局面來之不易，喊話高市收回錯誤言論，並切實把對陸承諾體現在實際行動中。

此外，《人民日報》昨刊出學者楊伯江、唐永亮的文章，批評高市的軍事冒險主義，必將遭到大陸民眾的迎頭痛擊，必然遭到愛好和平的亞洲各國共同反對。